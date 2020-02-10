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В Белоруссии заявили о планах покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия будет покупать в 2020 году у России нефть по цене 83-85% от мировой, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью госагентству БелТА.

"Там из-за барреля она (цена) плавает, пошлина сама прыгает… Близко - 83-85%", - сказал он.

Крутой сообщил, что у Минска пока нет подписанных контрактов на поставку нефти, альтернативной российской. "Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн. Что-то появляется, что-то отваливается. Такой интерес возник у всех к нашей стране. Но это неплохо", - сказал он.

Вопрос о премиях для российских нефтяных компаний за поставку нефти в Белоруссии остается предметом переговоров, заявил первый вице-премьер Белоруссии.

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Белоруссия

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