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Минск назвал свои потери из-за налогового маневра в РФ в 2019 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Минске оценили суммарные потери Белоруссии от налогового маневра в РФ в $330 млн в 2019 году.

Как заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, которого цитирует госагентство БелТА, сюда входят потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.

Эти цифры он озвучил на совещании у президента Александра Лукашенко, который накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждает обеспечение эффективной работы ТЭК страны.

Сам Лукашенко на заседании заявил, что Россия нарушает свои обязательства по поставкам нефти в Белоруссию.

В настоящее время Белоруссия и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в двусторонних отношениях - поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Кроме того, сохраняется неопределенность по условиям поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров).

7 февраля белорусский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

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