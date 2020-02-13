Доллар и евро подорожали к рублю на фоне роста числа заражений коронавирусом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро резко выросли на Московской бирже в четверг утром, рубль упал к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets из-за заметного увеличения числа зараженных коронавирусом в Китае.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,41-63,59 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,55 руб. (+33,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,05 руб. (+30,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,15 копейки к уровню закрытия среды, до 66,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,05 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,57 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги четверга гэпом вниз к доллару и евро, так как инвесторы активно выходят из рисковых активов на опасении ускорения распространения эпидемии коронавируса в Китае. В китайской провинции Хубэй, эпицентре распространения нового типа коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 436 новых больных.

Данные за истекшие стуки сильно отличаются от данных по состоянию на минувший вторник. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.

Федеральная резервная система (ФРС) США будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду. При этом он ожидает, что воздействие заболевания отразится на статданных в скором времени.

Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей днем ранее, Пауэлл сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

Нефть немного меняется на торгах в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса.

Оптимизм, связанный с тем, что снижение глобального спроса на нефть в результате эпидемии коронавируса может быть менее существенным, чем ожидалось, накануне поддержал цены на нефть, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на рост запасов в стране по итогам третьей недели подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,22% - до $55,67 за баррель. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на 3,3%, до $55,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,06% - до $51,2 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта уменьшилась на 2,46% по сравнению с предыдущей сессией, до $51,17 за баррель.

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тыс. баррелей в сутки из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн баррелей в сутки - до 100,73 млн баррелей в сутки.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост лишь на 2,3 млн баррелей.