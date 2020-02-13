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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Продажи автомобилей в Китае упали в январе на 18%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В январе продажи новых автомобилей в Китае упали в годовом выражении на 18%, до 1,94 млн штук, подсчитали в Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

Новый коронавирус в Китае

Продажа машин на на новых источниках энергии (NEV), упала на 54,4%, до 44 000 единиц.

CAAM объясняет резкое падение продаж новогодними праздниками во второй половине января, тогда как в 2019 году они выпали на февраль.

Ассоциация ожидает, что тенденция снижения продаж сохранится в первом квартале текущего года в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Как показал опрос 300 автопроизводителей, новая эпидемия будет иметь более серьезные последствия для экономики страны, чем вспышка атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Однако опрошенные компании полагают, что падение потребительского спроса будет краткосрочным.

В 2019 году продажи новых автомобилей в Китае сократились второй год подряд. Согласно данным CAAM, продажи транспортных средств дилерским центрам в минувшем году уменьшились на 8,2%, до 25,769 млн единиц.

CAAM Китай

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