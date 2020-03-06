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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Из-за коронавируса airBaltic сокращает количество посадочных мест на 4%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Латвийская авиакомпания airBaltic с 23 марта по 5 апреля сократит общее количество посадочных мест на 4% по принял решение в период с 23 марта по 5 апреля сократить общее количество посадочных мест на 4%, сообщила агентству BNS представитель перевозчика Алиса Бриеде.

Эпидемия коронавируса

Дополнительно к сокращению числа рейсов между Ригой и Миланом авиакомпания отменила 90 рейсов.

Прогнозы по будущим краткосрочным бронированиям не улучшились, поэтому компания для снижения расходов решила временно изменить график перелетов, объяснил старший вице-президент "airBaltic" по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс.

Пассажирам, которые забронировали билеты на попавшие под сокращение рейсы, авиакомпания предложит альтернативы.

Пассажирам, которых затронуло сокращение числа рейсов в Милан до 31 мая, будет предоставлена возможность бесплатно перенести свое бронирование на другое время вылета или на полеты в другие ближайшие пункты назначения - Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.

Пока airBaltic планирует, что до 23 марта полеты из Риги в Милан и Верону будут выполняться в соответствии с запланированным графиком. Затем авиакомпания сократит в период с 23 марта по 31 мая количество рейсов Рига-Милан.

Рейсы airBaltic соединяют прибалтийский регион с 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Во флоте airBaltic 38 самолетов, в том числе 22 лайнера A220-300, четыре Boeing-737 и двенадцать Bombardier Q400Next Gen.

Крупнейшим акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат около 80% акций.

airBaltic Латвия Милан Рига

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