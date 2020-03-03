Korean Air из-за коронавируса до конца апреля не будет летать в РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Korean Air приостанавливает до конца апреля рейсы из Сеула в Москву и Владивосток, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

"Из-за вспышки коронавируса авиакомпания приостанавливает перевозку по ряду маршрутов. Пассажирам следует обратиться в сервисный центр для более подробной информации и возврата денег", - говорится в сообщении компании.

Среди отмененных - рейсы из Сеула во Владивосток, в Москву, Ташкент, многие аэропорты Европы, США и стран Юго-Восточной Азии. По информации компании, рейсы между Сеулом и Москвой не будут выполняться с 5 марта по 25 апреля, между Сеулом и Владивостоком - с 1 марта по 25 апреля.

Как отмечает Korean Air, пассажиры, которые в настоящее время находятся за границей, могут вернуть деньги за авиабилеты с транзитом через Южную Корею, а также переоформить перелет другим маршрутом.

Россия с 1 марта временно ограничила въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ. Также с 1 марта ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей. При этом, как сообщалось ранее, рейсы сохранили "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян. Временный запрет на полеты не коснулся также рейсов Korean Air.

Южная Корея - на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса. Во вторник в Южной Корее число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 600 человек, общее число больных составило 4,812 тыс. Из новых выявленных случаев 519 зарегистрированы в городе Тэгу, 61 - в провинции Северный Кенсан.