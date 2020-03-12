Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из сделки ОПЕК+

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год", - сказал он на заседании правительства. "Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной", - подчеркнул премь.

Он напомнил, что страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение на текущих уровнях. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен, увеличении добычи, что повлияло на цены на нефть, отметил Мишустин.