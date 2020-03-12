США ввели санкции против другой "дочки" "Роснефти"

Ограничительные меры против TNK Trading International также связаны с Венесуэлой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минфин США добавил в список санкционных компаний подконтрольную "Роснефти" швейцарскую TNK Trading International (TTI), говорится в сообщении OFAC.

"TNK Trading International S.A. - это другая дочерняя компания "Роснефти", выступающая посредником в продаже и транспортировке нефти Венесуэлы, которая подпадает под санкции", - приводятся в сообщении слова министра финансов Стивен Мнучина.

После того, как 18 февраля 2020 года в санкционный список попала Rosneft Trading S. A. (RTSA), поставки венесуэльской нефти были переведены на TTI (Женева), чтобы избежать санкций США, отмечает ведомство.

В сообщении говорится, что вместе TTI и RTSA обрабатывали большую часть экспорта венесуэльской нефти в 2019 году. В январе 2020 года TTI закупила у Petroleos de Venezuela (PDVSA, нефтегазовая госкомпания Венесуэлы) почти 14 млн баррелей нефти.

В феврале стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список за операции в Венесуэле. В Минфине тогда подчеркивали, что ограничительные меры не распространяются на саму "Роснефть". В российской нефтегазовой компании санкции Вашингтона против RTSA назвали актом правового произвола и пообещали оспорить их в суде.