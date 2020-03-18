Власти РФ на фоне COVID-19 решили ввести "мораторий на банкротство" для авиакомпаний

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Авиаперевозчики и туристические компании, столкнувшиеся с масштабными финансовыми проблемами из-за фактического закрытия своих рынков на фоне борьбы с коронавирусом, получат не только налоговые каникулы, власти РФ также решили ввести для них "мораторий на банкротство".

Как сообщила в среду пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить отсрочку по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении компаний из сферы туризма и авиаперевозок. Минфин до 20 марта должен будет внести в правительство необходимый для налоговых каникул проект федерального закона.

Минэкономразвития до 1 апреля должно внести в правительство законопроект, дающий возможность моратория на подачу заявлений о банкротстве. Речь идет именно об авиакомпаниях и туристической отрасли, пояснили в пресс-службе правительства. Также министерству предписано ускорить согласование и внесение в правительство проекта федерального закона, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций.

Авиакомпании в России начали отменять или сокращать ряд международных рейсов после того, как РФ приостановила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, странами Европы, США, Великобританией и другими государствами на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

В "Аэрофлоте" в этой связи ранее заявили, что компания ощущает "колоссальное финансовое давление" из-за ситуации с коронавирусом. Ранее в среду акции перевозчика подешевели более чем вдвое с максимумов февраля.