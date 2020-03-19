Bank of America понизил прогноз по динамике ВВП России до -1%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Bank of America (BofA) понизил прогноз по российскому ВВП в 2020 году с роста на 0,8% до сокращения на -1%, говорится в обзоре организации. Банк пересматривает свои макропрогнозы на фоне пандемии коронавируса.

Его аналитики считают, что перспектива рецессии в экономиках большинства развитых стран теперь становится более очевидной.

"Помимо и без того сильного удара со стороны гораздо более низких цен на нефть, мы считаем, что российская экономика понесет ущерб от возможных карантинных мер в ряде ключевых экономических центров. Этот сценарий в настоящее время исключается властями, однако все может измениться при ухудшении ситуации. Если удастся избежать приостановки экономической активности, рост экономики России может замедлиться до нуля", - пишут эксперты.

Как говорится в обзоре, аналитики не исключают дальнейшего пересмотра в сторону понижения своих ожиданий по росту ВВП России в случае существенных изменений их прогнозов цен на нефть.