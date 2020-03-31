Казахстан с 1 апреля временно запретит импорт бензина и авиатоплива из РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Казахстана с 1 апреля вводят запрет на импорт бензина, авиационного и дизельного топлива из России из-за снижения объемов потребления в условиях чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник. В министерстве также уточнили, что речь идет об импорте топлива железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует запретить импорт бензина, авиационного и дизельного топлива из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца из-за снижения объемов потребления в условиях ЧП. Соответствующий приказ был размещен 24 марта на казахстанском портале нормативно-правовых актов (НПА) для публичного обсуждения.

Как поясняли "Интерфаксу" в Минэнерго, данная мера направлена на "исключение затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктами", что может привести "к снижению мощностей переработки казахстанских НПЗ и сокращению рабочих мест на заводах".

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, объявленного ВОЗ пандемией. С 19 марта самые крупные города республики Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин.