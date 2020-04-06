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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
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Основанный Усмановым холдинг USM направит 2 млрд руб. на борьбу с COVID-19

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры холдинга USM решили направить 2 миллиарда рублей на нужды Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как следует из пресс-релиза холдинга, выделенные средства предоставлены для использования на приоритетных направлениях работы штаба. Планируется, что в первую очередь финансирование будет направлено на закупку средств защиты медработников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медперсонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса.

Эти направления могут быть скорректированы в зависимости от нужд штаба.

На текущий момент USM уже оказывает штабу содействие в закупках и доставке средств защиты и другого инвентаря.

USM – диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число активов Группы входят такие лидирующие отраслевые игроки, как Металлоинвест, МегаФон, Байкальская горная компания. USM является акционером лидера российского интернет-рынка Mail.ru Group. Основные акционеры – Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Алишер Усманов USM коронавирус

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