Основанный Усмановым холдинг USM направит 2 млрд руб. на борьбу с COVID-19

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры холдинга USM решили направить 2 миллиарда рублей на нужды Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как следует из пресс-релиза холдинга, выделенные средства предоставлены для использования на приоритетных направлениях работы штаба. Планируется, что в первую очередь финансирование будет направлено на закупку средств защиты медработников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медперсонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса.

Эти направления могут быть скорректированы в зависимости от нужд штаба.

На текущий момент USM уже оказывает штабу содействие в закупках и доставке средств защиты и другого инвентаря.