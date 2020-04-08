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BMW начнет производство медицинских масок

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) начнет производство медицинских масок для защиты собственных сотрудников и населения от распространения коронавируса.

Как сообщила компания в среду, планируется выпускать по несколько сотен тысяч масок в день.

BMW уже передала правительству Баварии свыше 2 млн медицинских перчаток и 50 тыс. масок. Кроме того, в ближайшие две-три недели будет предоставлен еще 1 млн масок.

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Ранее на этой неделе автопроизводитель предупредил, что продлит приостановку производства на основных предприятиях до конца апреля. Это касается заводов в Европе, Южной Африке, США и Мексике, а также предприятий по выпуску мотоциклов в Германии.

Продажи BMW в первом квартале упали на 20,6% в годовом выражении - до 477,111 тыс. автомобилей. В том числе реализация машин под маркой BMW сократилась на 20,1%, до 411,809 тыс., MINI - на 23,4%, до 64,45 тыс., Rolls-Royce - на 27,2%, до 853. Между тем поставки электромобилей увеличились на 13,9% и превысили 30,69 тыс.

Сокращение продаж в январе-марте было отмечено во всех регионах. В Европе они упали на 18,3%, до 220,81 тыс. автомобилей, в том числе в Германии - на 9%, до 67,88 тыс. В Азии показатель рухнул на 25% и составил 162,6 тыс., включая падение в Китае на 30,9%, до 116,45 тыс. В США реализация машин уменьшилась на 17,4%, до 64,69 тыс., а в целом в американском регионе - на 17,6%, до 81,79 тыс.

BMW коронавирус

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