Структура "ЮТэйр" будет выпускать маски для нужд компании

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "ЮТэйр-Инжиниринг" (входит в группу "ЮТэйр") наладила в собственном текстильном цеху в Тюмени производство защитных многоразовых масок для сотрудников группы, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Это решение гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов назвал вынужденной мерой, на которую пошли, чтобы "минимизировать риск сбоя внешних поставок средств индивидуальной защиты" и обезопасить более 13 000 сотрудников группы.

ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг" (дочернее предприятие авиакомпании "ЮТэйр") специализируется на ремонте воздушных судов в Западной Сибири и на Урале. Предприятие выполняет техническое обслуживание вертолетов всей линейки семейства "Ми" (Ми-26, Ми-171, Ми-172, Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1), Ка-32Т, самолетов Ан-2, их систем и агрегатов, а также вертолетов зарубежного производства Airbus Helicopters (EC-130В-4, AS350, AS355, ВО-105), Robinson R-44, AW139.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. Основные акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).