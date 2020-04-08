В России началось производство масок-респираторов, способных защищать до суток

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Опытное производство фильтрующих масок, которые способны защищать до суток, развернуто в Саратове, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Производство полумасок-респираторов начала одна из местных компаний, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были проведены Центром перспективных материалов Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ им. Н.Г. Чернышевского) в рамках проекта ФПИ.

Класс фильтрации данных респираторов - ФФП1 (то есть они фильтруют до 80% твердых и жидких частиц). "За период опытного производства ученые должны отладить технологию до параметров ГОСТа, провести необходимую сертификацию изделия и получить полный комплект документов. Мощность линий предполагает выпуск до 300 тысяч изделий ежемесячно", - заявляют в ФПИ.

Там сообщили, что новейшие мембранные материалы, которые будут использованы при производстве инновационных средств защиты, разработаны Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского в рамках проекта ФПИ в 2014-2017 годах.

"Нетканый рулонный материал имеет толщину от 50 нанометров, что в 100 раз тоньше человеческого волоса. Геометрия материала обеспечивает фильтрацию на уровне нанометровых частиц", - отмечают в Фонде.

В рамках опытного производства будет произведено 20 тысяч масок, на данную продукцию уже найдены потребители.