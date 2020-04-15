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ВТБ выдал рекордный для марта объем ипотеки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в марте выдал рекордный для этого месяца объем ипотечных кредитов: по сравнению с февралем продажи выросли на треть, до 84 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка.

По сравнению с мартом прошлого года объем выданной банком ипотеки вырос на 54%. Всего по итогам первого квартала объем выданных жилищных кредитов составил 190 млрд рублей (рост на треть).

Общее число заключенных сделок по ипотеке в первом квартале по сравнению с 2019 годом выросло на четверть - до 76 тыс. В марте по отношению к февралю показатель увеличился на 32%, составив 33 тыс.

"Март традиционно является одним из наиболее активных месяцев на рынке недвижимости, но в этом году мы поставили абсолютный исторический рекорд по объему ипотечных продаж. По сравнению с февралем число заявок выросло на 28%, среднедневные выдачи - почти на четверть. Во-первых, активность клиентов связана с выгодными предложениями - например, ВТБ впервые снизил свои ипотечные ставки в рамках базовых программ ниже 8%. Во-вторых, мы отмечаем большое число заявок от клиентов, которые рассчитывали совершить ипотечные сделки до наступления периода самоизоляции", - прокомментировал результаты руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ Евгений Дячкин.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются квартиры на вторичном рынке - объем оформленных сделок в сегменте готового жилья составил 56%. В первом квартале для приобретения жилья в этом сегменте ВТБ выдал 32 тыс. кредитов на 77 млрд рублей, в новостройках - 20 тыс. на 61 млрд рублей. Повышенный интерес заемщиков сохраняется к программам государственного субсидирования - по "Ипотеке с господдержкой" за первый квартал клиенты оформили более 3 тыс. сделок на 9 млрд рублей.

Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала 2020 года вырос на 3,5% и достиг 1,74 трлн рублей.

ЦБ отмечал, что в конце марта сохранялся повышенный спрос на кредиты. По предварительным оценкам Банка России, кредиты физлицам в марте ускорились до 1,9% с 1,2% в феврале.

О рекордных выдачах розничных кредитов в марте сообщал Сбербанк (315 млрд рублей).

ВТБ

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