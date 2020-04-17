В Кремле оценили сроки появления эффекта от сделки ОПЕК+

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Влияние нефтяной сделки ОПЕК+ на уровень цен на этот вид сырья, станет заметным через некоторое время, когда начнется ее технологическая реализация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сделка в полном объеме сейчас еще не активировалась. Она вступила в силу, финализирована, но нужно будет технологически начать ее реализацию", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, не стоит ли на фоне продолжающегося падения цен на нефтяных рынках, несмотря на одобренную на прошлой неделе сделку, вернуться к вопросу о дальнейшем сокращении объемов добычи.

"На это потребуется какое-то количество дней. Поэтому эффект еще обязательно наступит", - выразил уверенность представитель Кремля.

Он также заверил, что в Кремле тщательно следят за ситуацией на нефтяных рынках.