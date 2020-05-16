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Почти все сотрудники "Росатома" со следующей недели приступят к работе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Почти все сотрудники ГК "Росатом" со следующей недели приступят к работе, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в очередном видеообращении, размещенном на сайте "Росатома".

"С 18 мая выйдут 246 тысяч человек, это 96% всех работников отрасли. Будем сохранять дистанционную работу, где это можно, и, конечно, действуют ограничения для сотрудников, находящихся в зоне повышенного риска. Это люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и многодетные матери", - сказал он.

По словам Лихачева, центральный штаб госкорпорации утвердил рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях. "Руководитель предприятия отвечает за наличие средств индивидуальной защиты, начальник оперативного штаба - за то, чтобы они были доступны каждому работнику, а наши кадровые службы, молодежный актив, волонтеров я прошу вести разъяснительную работу о необходимости использования средств защиты и контролировать это", - подчеркнул он.

Он сообщил, что "Росатом" за два месяца распространения коронавируса нового типа зафиксировал в отрасли 403 случая заболевания. "Порядка 300 человек переносили заболевание в легкой форме или бессимптомно, снято с контроля уже 105 человек, а в ближайшие дни снимем еще 120. Сейчас в зоне нашего особого внимания 26 человек в состоянии средней тяжести, они в стационарах и идут на поправку", - сообщил топ-менеджер.

За время эпидемии умерли 8 сотрудников. "Все они работали в столичном регионе - представительство ПО "Маяк" в Москве, московский филиал АСЭ, ТРИНИТИ, "Альянстрансатом", ФЭИ имени Лейпунского, ВНИИНМ имени Бочвара, НИИТФА, есть потери и в центральном офисе госкорпорации", - сообщил Лихачев.

По словам главы "Росатома", ситуация в атомных городах находится под контролем. "Город Лесной вообще не затронут эпидемией. В десяти городах есть единичные завозные случаи, но они выявлены и локализованы. В Лесном и Зеленогорске уже готовятся к снятию ограничительных мер и открытию бизнесов, которые прекращали свою работу из-за карантина", - сказал он.

В других 15 городах обстановка непростая: "удалось локализовать сложнейшую ситуацию в Сарове и не допустить новых массовых заражений. Непростая ситуация в Обнинске и Электростали, это города ближнего Подмосковья, и ситуация в мегаполисе оказывает на них огромное давление", - сообщил Лихачев, отметив, что корпорация продолжает работать над укреплением медицинской базы в городах.

Росатом

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