Жители челябинского ЗАТО привезли в город коронавирус из речного круиза

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Девять сотрудников челябинского ФГУП "Приборостроительный завод" (ПСЗ, входит в группу "Росатома", расположен в ЗАТО Трехгорный) заразились коронавирусом, сообщил в видеообращении гендиректор предприятия Владислав Белобров.

По его словам, коронавирус появился в ЗАТО после того, как 41 житель города съездил в теплоходный круиз в конце июня. Большинство участников круиза работают на ПСЗ.

"Мы знали этот список, поэтому, когда начала подниматься температура, направили всех работников домой, определили круг контактов, провели обработку всех помещений и зданий, практически всего завода, где они находились", - сказал Белобров.

Он добавил, что на самоизоляцию отправлены все контактировавшие с зараженными жители Трехгорного.

В пресс-службе ПСЗ уточнили, что на самоизоляцию помещены около ста человек, у них взяты тесты, ожидаются результаты. Там добавили, что рабочие ездили в круиз по Волге и некоторые вернулись с симптомами ОРВИ.

"С прошлого четверга начали появляться случаи заболевания, после этого сразу начали составлять список контактных. Сегодня пришло подтверждение по коронавирусу, все контактные отправлены на самоизоляцию", - уточнили в пресс-службе.

ФГУП "Приборостроительный завод", созданное в 1952 году, осуществляет сборку ядерных боеприпасов, производит аппаратуру контроля радиационной обстановки, товары народного потребления.

В начале апреля въезд в ЗАТО Трехгорный был закрыт для профилактики распространения коронавируса.