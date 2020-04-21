"Росатом" зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в "атомных" городах

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в "атомных" городах, следует из очередного заявления главы госкорпорации Алексея Лихачева, опубликованного на ее официальном сайте.

"Сейчас у нас на контроле в отрасли 47 случаев. 31 человек с контроля снят, и это хорошая новость. А новость плохая - растет количество заражений коронавирусом в "атомных" городах. Ситуация разная. В большинстве городов случаи заболеваний единичные, без распространения. Есть и такие, где их вообще нет. Будем надеяться, что так оно и останется дальше. Это Новоуральск, Лесной (оба находятся в Свердловской области - ИФ), Билибино (Чукотка - ИФ)", - сообщил Лихачев.

"Есть третья категория городов, где случаев положительного тестирования уже больше десятка. Отдельно выделю Саров (Нижегородская область - ИФ). Сейчас там 23 человека с подтвержденным диагнозом", - сообщил Лихачев.

В начале апреля в этот город из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров, рассказал глава "Росатома". Они оказались так называемыми нулевыми пациентами, отметил Лихачев.

"Их навещали родственники, к ним приходили соседи по подъезду. Через неделю у обоих была диагностирована коронавирусная инфекция, а позднее диагноз подтвердился у родственников и соседей. Через контакты инфекцию получили и 7 сотрудников ВНИИЭФ (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - ИФ). К счастью, у всех заразившихся болезнь протекает в легкой форме. Сейчас все, кто контактировал с заболевшими, это свыше 100 человек, находятся на карантине", - отметил он.

По словам главы "Росатома", тревожная ситуация сложилась в Заречном Пензенской области, Железногорске (Красноярский край), Обнинске (Калужская область) и Удомле (Тверская область). "Ситуация в каждом из них под контролем местных администраций, помощь им оказывают и наши предприятия. Но есть местное ограниченное распространение болезни", - пояснил он.

По словам Лихачева, принято решение о формировании и подготовке дублирующего состава для всех руководителей - в центральном аппарате в Москве, в дивизионах и на предприятиях. "Руководители и их дублеры должны поддерживать постоянный контакт, но быть дистанцированными друг от друга. Это позволит нам сохранить боеспособной всю систему управления в случае заболевания кого-то из руководства", - сказал он.