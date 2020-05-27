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Трейдер Роснефти, попавший под санкции США, выбыл из группы НК

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - TNK Trading International S.A. (Женева) 3 марта выбыл из списка аффилированных лиц "Роснефти" (MOEX: ROSN), следует из отчета российской компании.

По данным НК, основание для исключения TNK Trading International S.A. из группы "Роснефть" наступило 3 марта - то есть за 10 дней до того, как Минфин США добавил эту структуру в список санкционных компаний.

"TNK Trading International S.A. (TTI) - это другая дочерняя компания "Роснефти", выступающая посредником в продаже и транспортировке нефти Венесуэлы, которая подпадает под санкции", - пояснял это решение министр финансов США Стивен Мнучин.

После того, как 18 февраля 2020 года в санкционный список попала Rosneft Trading S. A. (RTSA), поставки венесуэльской нефти были переведены на TTI, чтобы избежать санкций США, утверждало ведомство.

В сообщении американского министерства говорилось, что вместе TTI и RTSA обрабатывали большую часть экспорта венесуэльской нефти в 2019 году. В январе 2020 года TTI закупила у Petroleos de Venezuela почти 14 млн баррелей нефти.

Помимо этого, согласно опубликованному во вторник вечером списку аффилированных лиц "Роснефти" за первый квартал, другая женевская структура компании - Rosneft European Services Group S.A. 21 марта была переименована в Energopole SA.

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