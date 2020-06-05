Ресторанный рынок в России в "нерабочем" апреле упал более чем в два раза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский ресторанный рынок в "нерабочем" апреле упал на 51,5% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 64,5 млрд рублей.

В январе-апреле 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился на 11,1%, до 454,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

Ресторанный рынок начал снижаться в марте (на 3,4%), но по итогам I квартала сохранил положительную динамику (3%).

Официальные ограничения, которые затронули работу ресторанов, были введены в конце марта. Так, с 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней", с 30 марта регионы начали вводить режим самоизоляции граждан. Рестораны и кафе могут работать только в режиме обслуживания заказов навынос и доставки.

Между тем, рестораторы еще в начале марта жаловались на падение выручки: рестораны столкнулись с оттоком гостей еще до активного распространения коронавируса в России, в том числе из-за снижения турпотока.