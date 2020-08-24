Оренбургские рестораторы попросили разрешить им работать

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Оренбургские рестораторы в видеообращении к губернатору области Денису Паслеру попросили разрешить им открыть заведения. Они не могут работать уже пять месяцев. Ролик выложил в инстаграме глава федерации рестораторов и отельеров региона Алексей Маринин.

"Пять месяцев самоизоляции бизнеса - это полностью уничтоженная отрасль", - написал он.

По словам рестораторов, сотрудники баров и ресторанов находят новую работу, а арендодатели требуют денег за аренду помещений, поскольку "каникулы и скидки не могут длиться вечно".

"Летние веранды и доставка позволили просуществовать нам эти пять месяцев, но у всего есть предел. Наш предел достигнут", - говорят авторы обращения.

Рестораторы готовы работать по новым правилам рассадки посетителей и закупили бактерицидные излучатели.

В сфере общепита в Оренбургской области работают больше 10 000 человек, уточнил Маринин "Интерфаксу". По его словам, из 350 заведений Оренбурга работают только 68. Меньше половины из них используют открытые веранды, остальные же просто готовят заказы на вынос.

Заведения не могут провести банкеты, свадьбы и корпоративы. "Были конфликтные ситуации с заказчиками, которые вносили предоплату еще весной, а в итоге приходилось все отменять", - добавил глава ассоциации.

В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сказали, что обращение видели. Решать, можно ли открыться кафе, будет Роспотребнадзор.

"Вопрос открытия этой сферы обсуждается на протяжении последних 1,5 месяцев на каждом оперативном штабе, на ближайшем штабе также будет рассмотрен", - сказал собеседник агентства.