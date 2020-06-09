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Индекс закрытости экономики РФ снизился до 10% с пиковых 28%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 89,6% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина, говорится в сообщении Минэкономразвития по результатам проводимого ежедневного мониторинга.

Соответственно, индекс закрытости снизился до 10,4% с пиковых 28%. Данные учитывают отмену режима самоизоляции и пропускной системы в Москве с 9 июня, уточняют в министерстве.

Мониторинг уровня открытости основан на выявлении доли работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничениями из-за коронавируса, к общему количеству экономически активного населения на конкретной территории.

Уровень открытости экономики в регионах России рассчитывается начиная с апреля этого года, после того как в большинстве регионов России были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.

"Готовность регионов к переходу на 1, 2 или 3 этап снятия ограничений определяется достигнутыми санитарно-эпидемиологическими показателями. По состоянию на 8 июня, по оценкам Минэкономразвития России, 27 регионов перешли на первый этап снятия ограничений, 23 региона - на второй", - отмечают в Минэкономразвития.

Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно исходя их санитарно-эпидемиологической обстановки, общую координацию выхода из карантина осуществляет правительство.

Минэкономразвития Москва Коронавирус

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