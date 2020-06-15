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В Китае в мае ускорился рост промпроизводства

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В мае в Китае объем промышленного производства вырос на 4,4% по сравнению с маем 2019 года, в апреле годовой рост показателя составил 3,9%, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Эти данные указывают на дальнейшее улучшение ситуации в экономике страны за счет производственного сектора.

Экономический кризис

Аналитики в среднем прогнозировали более значительный рост - на 5%, сообщают Trading Economics и The Wall Street Journal.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 5,2% (в апреле - на 5%), в горнодобывающей - на 1,1% (0,3%). Выработка предприятий коммунального сектора выросла на 3,6% (0,2%). Между тем в сельскохозяйственной отрасли было отмечено снижение на 0,5%.

Темпы падения розничных продаж в Китае в мае замедлились до минимальных с декабря 2,8% по сравнению с 7,5% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения на 2%.

При этом было зафиксировано повышение продаж косметики - на 12,9%, средств ухода за собой - на 17,3%, автомобилей - на 3,5%, бытовых приборов - на 4,3%. Падение реализации ювелирных изделий составило 3,9% против 12,1% в апреле.

Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% с 6% месяцем ранее.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-мае сократились на 6,3% - до 19,95 трлн юаней, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 5,9%. Для сравнения: в январе-апреле падение составляло 10,3%.

Китай ГСУ коронавирус

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