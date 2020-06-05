СД "Газпрома" согласовал финансирование выкупа 9,99% "НОВАТЭКа" из кипрской юрисдикции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" согласовал финансирование перевода принадлежащих монополии 9,99% акций ПАО "НОВАТЭК" текущей стоимостью 330 млрд рублей с кипрской юрисдикции в российскую.

"Определить, что не требует согласования сделка по предоставлению ПАО "Газпром" беспроцентного займа ООО "Газпром капитал" в целях приобретения принадлежащих компании Gazfin Cyprus Limited 303 млн 326 тыс. 969 акций ПАО "НОВАТЭК" по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на ПАО Московская Биржа, на день заключения договора купли-продажи", - публикует эмитент решение совета директоров.

Днем ранее "Газпром" раскрыл решение совета, одобрившее эту сделку. Она будет проведена "в рамках оптимизации структуры владения активами в группе "Газпром", прокомментировали в компании.

Ранее сообщалось, что прошлым летом зарубежные "дочки" концерна Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited продали через Мосбиржу фондам под управлением АО "Газпромбанк - управлением активами" 2,93% акций монополии. Вслед за этим было решено перевести на "Газпром капитал" с зарубежных "дочек" (Gazprom Finance B.V. и Gazfin Cyprus Limited) доли участия в ПАО "Россети" (1,28% уставного капитала) и ПАО "ФСК ЕЭС" (0,75%).

На тот момент "Нафтогаз Украины" активно охотился за собственностью "Газпрома" по всему миру, пытаясь взыскать $2,6 млрд присужденных ему стокгольмским арбитражем. Суд в Стокгольме в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд. В декабре 2019 года "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем.

Однако на этом риски ареста зарубежных активов группы не снимаются.

Приемами украинских коллег хочет воспользоваться польская PGNiG. Она отсудила у "Газпрома" компенсацию в $1,5 млрд, но "Газпром" не спешит выплачивать компенсацию и обжаловал решение арбитров. В Варшаве настроены добиваться своего "самым болезненным способом", напутствовал польскую госкомпанию заместитель министра государственных активов Польши (а в прошлом - вице-президент PGNiG) Януш Ковальский.