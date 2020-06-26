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Созданный Лужковым калининградский агрокомплекс перешел в собственность Батуриной

Созданный Лужковым калининградский агрокомплекс перешел в собственность Батуриной
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Елена Батурина стала единственным собственником многопрофильного сельскохозяйственного ООО "Частный конный завод Веедерн" (Калининградская область), созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Запись в ЕГРЮЛ о смене собственника была внесена 23 июня 2020 года. Согласно ранним записям, со 2 декабря 2013 года 100% долей компании владел Лужков.

Бывший мэр Москвы организовал крупное производство по выращиванию и переработке гречки в Озерском городском округе Калининградской области. Также компания занимается выращиванием различных зерновых, племенным овцеводством, производством грибов, сыра, меда, мяса перепелов и другой сельскохозяйственной продукции.

В 2017 году "Веедерн" получил статус племенного репродуктора по разведению лошадей ганноверской породы.

Лужков умер в возрасте 83 лет в декабре 2019 года. Он был женат на Батуриной с 1991 года.

Юрий Лужков Калининградская область Елена Батурина

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