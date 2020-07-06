Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-1,7%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок Азии и нефти на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,4-1,7%, при этом растут акции "Ростелекома" на новостях о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2840,44 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1256,51 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Подорожали рублевые акции Сбербанка (+2,2% и +2,2% "префы"), "Роснефти" (+2%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Норникеля" (+1,6%), "Мосэнерго" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Ростелекома" (+1,5% и +2,2% "префы"), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,5%).

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в общем размере 17,5 млрд рублей, или по 5 рублей на акцию каждого типа.

Просели бумаги "ТГК-1" (-5,8%), "ТГК-2" (-1,3%), Polymetal (-0,7%), "Мостотреста" (-0,5%). Акционеры "ТГК-2" на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год на все виды акций, говорится в материалах ПАО. Акционеры в соответствии с решением совета директоров приняли решение направить в резервный фонд 102,9 млн рублей из чистой прибыли за 2019 год, остальную часть прибыли - 1 млрд 954,4 млн рублей - оставить нераспределенной.

Прогнозы экспертов

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, участники рынка, судя по восходящей динамике азиатских фондовых индексов и фьючерсов на индексы США, рассчитывают на положительный эффект мер стимулирования экономики, принимаемых в крупных странах. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вниз на фоне признаков восстановления спроса на риск на мировых рынках.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, мировые рынки смогли возобновить восходящее движение на фоне макроэкономической статистики, показавшей восстановление деловой активности во многих странах быстрее ожиданий, несмотря на сохраняющиеся риски.

Учитывая рост внешних фондовых площадок и ситуацию на рынке энергоносителей, утром в понедельник ожидается преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать существенный шаг в сторону уровня 2850 пунктов. Однако попытка пробоя данной отметки встретит активизацию продаж, что в рамках сессии может удержать рынок в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает эксперт.

Коронавирус остается одной из основных угроз для экономики

Одним из основных факторов риска для мировых площадок остается ситуация с пандемией коронавируса. И если инвесторам удавалось игнорировать активное распространение коронавируса в Латинской Америке и Индии, то новые пики по количеству заболевших в сутки в Штатах могут стимулировать восстановление карантинных мер в США, что окажет негативное влияние на деловую активность, а значит, и на темпы восстановления американской экономики.

Плюс к этому, существуют опасения относительно аналогичного сценария в Европе. В результате коронавирус вновь вернется в развитые экономики. Данный фактор будет способствовать ухудшению отношений инвесторов к рисковым активам и их снижению.

Также актуальной продолжает оставаться тема отношений между США и Китаем. Штаты имеют широкий набор претензий к Китаю, в частности, по распространению коронавируса в мире и закону о безопасности Гонконга. При этом они требуют соблюдения первой фазы торгового соглашения, параллельно предпринимая усилия по введению санкций.

Сложившаяся ситуация несет на себе риски ухудшения торговых взаимоотношений между странами. В этом случае темпы восстановления мировой экономики после коронавируса будут поставлены под сомнение, что заставит инвесторов пересмотреть отношение к высокорисковым активам, считает Зварич.

В понедельник растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 5,8%, гонконгский Hang Seng растет на 3,7%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 1,1%).

Инвесторы надеются, что мировая экономика продолжит восстановление

Инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

На этой неделе инвесторы ждут решений по поводу ключевой ставки от центральных банков Австралии и Малайзии. Резервный банк Австралии, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, в то время как Национальный банк Малайзии (Bank Negara Malaysia) может вновь снизить ключевую ставку.

Рынки акций растут на фоне постепенного смягчения в ряде стран мира ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса, и восстановления деловой активности, однако эксперты предупреждают, что рост может быть преждевременным.

Нефть дорожает, несмотря на новые вспышки коронавируса

Нефть утром в понедельник также дорожает, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $43,33 за баррель (+1,2% и -0,8% в пятницу), августовская цена WTI - $40,74 за баррель (+0,2% и -1% в пятницу). По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.