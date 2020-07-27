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Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб.

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

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"При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский. В эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень одобрения по ней составляет 92%", - отметил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В Сбербанке отмечают, что по госпрограмме "кредитных каникул" по 106-ФЗ клиентам в течение 90 дней после оформления реструктуризации надо предоставить все необходимые документы. Закон предусматривает предоставление документов, подтверждающих снижение доходов. "Если у клиента по каким-либо причинам нет таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную программу кредитных каникул", - сообщил Дегтярев.

Сбербанк

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