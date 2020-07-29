Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в ожидании принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн и итогов заседания Федрезерва Соединенных Штатов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1% во главе с бумагами "Аэрофлота", при этом растут акции ПАО "Полюс".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2893,97 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1256,94 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%. Доллар стоит 72,4 рубля (-0,2 рубля), золото выросло до $1957 за тройскую унцию (+0,6%).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,4%), "Интер РАО" (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+2%), "РусГидро" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "РусАла" (+0,3%), "МосБиржи" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%).

Прогнозы аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации по индексу РТС - активность инвесторов на рынках акций в целом в течение дня может оказаться невысокой в ожидании комментария по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (начало пресс-конференции в 21:30 по Москве).

Из корпоративных событий интерес представляет публикация квартальных финансовых результатов "НОВАТЭКа" и "Магнитогорского металлургического комбината". На валютном рынке в течение дня возможны попытки закрепления доллара выше отметки 72,5 руб./$1, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, повлиять на ожидания рынка может комментарий ФРС.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, с начала текущей недели рынки перешли к консолидации на росте опасений относительно темпов восстановления мировой экономики. В частности, инвесторов начинает тревожить ситуация в Европе: рост случаев заражения в различных странах указывает на возможность второй волны пандемии в Старом свете. И, в отличие от США, где на фоне существенных темпов распространения коронавируса пока не происходит активного восстановления карантинных мер, в Европе начинают вводится дополнительные ограничения.

Все это будет сдерживать восстановление европейской экономики. При этом ситуация в Европе может продолжить ухудшаться, что заставит страны усилить меры по недопущению распространения коронавируса. Плюс к этому инвесторов настораживает ситуация в Азии, где также наблюдается активизация темпов роста числа заболевших в различных странах, включая Китай.

Утром настроения на рынках противоречивые. В среду инвесторы обратят внимание на данные по рынку жилья США, а также на итоги заседания Федрезерва, от которого не ожидается существенных шагов и новых стимулирующих мер. В текущей ситуации он, скорее всего, ограничится словесными интервенциями относительно готовности продолжать стимулирующую политику так долго, как это необходимо.

Индекс МосБиржи удержит позиции чуть ниже 2900 пунктов, однако внешних драйверов, скорее всего не хватит для повторной попытки пробоя данной отметки. Более того, в случае ухудшения внешнего фона в ходе сессии продажи в российских акциях могут активизироваться, что приведет к откату рынка и закреплению его на отрицательной территории, считает Зварич.

Ситуация в американской экономике

В США накануне, 28 июля, индексы снизились во главе с перегретыми ранее бумагами технологических компаний. Инвесторы оценивают проект нового пакета мер поддержки американской экономики на сумму $1 трлн, который в понедельник, 27 июля, представил лидер большинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Демократы, в свою очередь, выступают за сохранение размера надбавки, пишет MarketWatch. Аналитики считают, что эти выплаты помогли смягчить удар, вызванный пандемией коронавируса.

Помимо этого, в центре внимания трейдеров находится стартовавшее 28 июля двухдневное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

ФРС во вторник продлила действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite растет на 2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу Японии до "негативного" со "стабильного". "Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению экономики Японии, несмотря на ранние успехи страны в сдерживании вируса", - говорится в сообщении Fitch.

На июльском заседании ФРС, вероятно, обсудит дальнейшие шаги для поддержки экономики, однако по итогам заседания вряд ли объявит о запуске новых стимулов, пишет The Wall Street Journal. Представители центробанка неоднократно давали понять, что хотели бы придерживаться текущей политики до тех пор, пока не будет ясности относительно последствий пандемии коронавируса для экономики США.

Цены на нефть

Нефть утром в среду возобновила попытки роста, игроки ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $43,41 за баррель (+0,4% и -0,4% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,16 за баррель (+0,3% и -1,4% накануне).

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на том же уровне.