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ВТБ обновил прогнозы по кредитованию на 2020 год

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок корпоративного кредитования в 2020 году вырастет на 4%, кредитование физлиц - на 6%, ВТБ планирует расти вместе с рынком в сегменте кредитования юрлиц и опережая рынок в розничном секторе, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов.

Прежний прогноз, выпущенный в мае, описывал два сценария - базовый и стрессовый. В базовом сценарии ВТБ предполагал, что корпоративный кредитный портфель в целом по сектору сократится на 1,2%, розничный вырастет на 1,8%. В стрессовом сценарии кредиты банков РФ населению упали бы на 2,7%, кредиты юрлицам - на 1,2%. В обоих сценариях динамика кредитного портфеля ВТБ планировалось лучше рынка.

ВТБ во втором квартале получил лишь 2,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО на фоне возросших из-за пандемии расходов на резервы.

"Мы не сможем сказать, какая чистая прибыль ВТБ по итогам года ожидается, мы можем подтвердить только определенные компоненты годового таргета (...). Мы будем готовы, по сути, к полноценному обновлению таргета по итогам третьего квартала, как мы и анонсировали", - заявил Пьянов.

ВТБ планировал прибыль в этом году на уровне 220-230 млрд рублей, но в мае поставил прогноз на пересмотр.

"При пике 3% cost of risk (в розничном кредитном портфеле - ИФ), который был во втором квартале, мы готовы таргетировать годовой уровень стоимости риска на уровне 2,5% в рознице, но мы пока не готовы таргетировать cost of risk по корпоративным клиентам", - сказал Пьянов.

Банк прогнозирует чистую процентную маржу по итогам года на уровне 3,5% (прежний прогноз предполагал таргет 3,4%), соотношение расходов к доходам (CIR) на уровне около 40%

ВТБ Дмитрий Пьянов

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