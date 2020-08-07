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ВТБ за полугодие увеличил корпоративное кредитование по МСФО на 3%, розничное - на 7%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года ВТБ увеличил совокупный кредитный портфель по МСФО на 4,2% - до 11 трлн 947,2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе.

Портфель кредитов физическим лицам за январь-июнь 2020 года вырос на 7,0% - до 3 трлн 600,2 млрд рублей. За второй квартал этот портфель вырос на 3,1%.

Объем кредитов юридическим лицам в первом полугодии 2020 года вырос на 3,1% - до 8 трлн 347 млрд рублей (без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1,0%). За второй квартал корпоративный портфель снизился на 2,5%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2020 года составила 5,1%, увеличившись с 4,9% на 31 марта 2020 года и с 4,7% на 31 декабря 2019 года. Уровень покрытие совокупного кредитного портфеля резервами на 30 июня 2020 года вырос до 6,7% с 6,4% на 31 марта 2020 года и 6,0% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 131,7% (31 марта 2020 года - 128,6%, 31 декабря 2019 года - 128,7%).

Активы ВТБ на 30 июня 2020 года достигли 16 трлн 346,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,4% и сократившись за второй квартал на 1,5%.

Средства клиентов в первом полугодии 2020 года увеличились на 8,0% - до 11 трлн 852,4 млрд рублей. Наблюдался рост как средств юридических лиц, так и средств физических лиц (на 11,0% и 4,5% соответственно), отмечает банк.

ВТБ

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