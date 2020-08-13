Рынок акций РФ открылся ростом индексов в пределах 0,1%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил умеренный восходящий импульс по blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры на новостях о вакцине против коронавируса COVID-19 и замедлении распространения заболевания; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили в пределах 0,1%, при этом лидируют в росте бумаги "Яндекса" после их включения в расчет индекса MSCI Russia, и упали бумаги "РусАла" после отчета за полугодие.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3057,28 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1307,59 пункта (+0,04%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 73,53 рубля (-0,18 рубля), золото просело до $1941,4 за тройскую унцию (-0,4%).

Акции "Яндекса" выросли на 1,4% (до 4379 рублей). Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia Standard с весом 8,1% после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов. Вес акций "Яндекса" в индексе МосБиржи составляет чуть менее 7%.

Также выросли акции "Аэрофлота" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "Башнефти" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%). Подешевели акции "РусАла" (-3,2%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%).

Скорректированная EBITDA "РусАла" упала в I полугодии 2020 года на 58% к аналогичному периоду прошлого года, до $219 млн, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $226 млн.

Мнения аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон утром в четверг выглядит сравнительно благоприятным - приостановка повышения по индексу доллара (DXY) и по доходности суверенных долговых обязательств США подразумевает возможность восстановления спроса на развивающихся рынках.

Вместе с тем, устойчивому подъему на рынках акций препятствует неопределенность в отношении масштабов мер поддержки экономики в США, вопросов торговли между Соединенными Штатами и КНР, а также возможных ограничений в связи с пандемией. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения доллара, существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает эксперт.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг ухудшился, нефть и промышленные металлы находятся под давлением. С другой стороны, азиатские индексы преимущественно растут, доллар слабеет против валют основных торговых партнеров. Тем не менее, российский рынок может в начале дня последовать за европейскими индексами, которые начнут торги в "минусе" из-за неуверенности в очередных американских стимулах. В течение дня ожидается отчетность "РусАла" и X5 Retail Group.

Лидеры демократов в Палате представителей и Сенате Нэнси Пилоси и Чак Шуммер сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин предложил очередную встречу для обсуждения пакета экономической поддержки, но Белый дом подчеркивает свою неготовность обсуждать увеличение пакета как по сумме, так и по охвату, отмечает Кочетков.

Хорошие новости по поводу вакцины от коронавируса

В среду, 12 августа, в США индексы выросли на 1,1-2,1%, значение индикатора S&P 500 (+1,4%, до 3380,35 пункта) почти достигло рекордного уровня, зафиксированного 19 февраля. Оптимизм инвесторов в среду поддержали новости о вакцине против коронавируса и замедлении распространения заболевания, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны закупит 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская биотехнологическая компания Moderna. По информации компании, сумма сделки составляет $1,53 млрд.

Тем временем будущий кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия новых мер поддержки экономики США. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнел во вторник, 11 августа, заявил, что переговоры пока не вышли из тупика.

В четверг преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,04%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Оптимизм инвесторов поддерживают надежды на появление вакцины от коронавируса, при этом участники вновь проигнорировали тот факт, что Белый дом и демократы не могут договориться по поводу нового пакета стимулирующих мер, пишет Trading Economics. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что стороны могут не достичь соглашения.

Трейдеры становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 150 млрд юаней (около $21,6 млрд) за счет операций обратного РЕПО для поддержания ликвидности. Это максимальный показатель с 17 июля. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Цены на нефть

Нефть утром в четверг корректируется вниз после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $45,23 за баррель (-0,4% и +2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,47 за баррель (-0,5% и +2,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,51 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,2 млн баррелей, также сильнее прогнозов сократились запасы бензина и дистиллятов. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

В четверг трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.