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РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды

РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды
Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - РФ вслед за Кипром согласовала повышение налога на дивиденды с другой транзитной юрисдикцией - Мальтой.

Стороны согласовали проект протокола об изменениях в Конвенции между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года.

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Две страны "договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", сообщил Минфин РФ.

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного пакета". Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты.

Соглашение с Кипром Россия была уже готова денонсировать, но все же финальный раунд переговоров, проведенный ранее на этой неделе, увенчался успехом. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что также РФ может инициировать пересмотр соглашений со Швейцарией и Гонконгом.

Мальта Минфин РФ

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