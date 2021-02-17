Госдума ратифицировала новое налоговое соглашение с Мальтой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

Документ (№1085849-7) был внесен в парламент правительством РФ в конце декабря 2020 года, а сами изменения в протокол были подписаны в начале октября. Они предусматривают повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

"Установление режима налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, являющимся налоговыми резидентами Мальты, по ставке 15% приведет к выявлению дополнительных источников налоговых поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ", - говорится в пояснительной записке к новому соглашению.

В протоколе определены исключения, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Ратифицированный Госдумой протокол временно применяется с 1 января 2021 года и вступает в силу с даты последнего из письменных уведомлений договаривающихся государств.

Вопрос о радикальном пересмотре соглашения с Мальтой, Кипром, Люксембургом и другими транзитными юрисдикциями был поднят в марте на волне борьбы с последствиями коронавируса.