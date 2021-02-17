Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Госдума ратифицировала новое налоговое соглашение с Мальтой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

Документ (№1085849-7) был внесен в парламент правительством РФ в конце декабря 2020 года, а сами изменения в протокол были подписаны в начале октября. Они предусматривают повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

"Установление режима налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, являющимся налоговыми резидентами Мальты, по ставке 15% приведет к выявлению дополнительных источников налоговых поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ", - говорится в пояснительной записке к новому соглашению.

В протоколе определены исключения, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Ратифицированный Госдумой протокол временно применяется с 1 января 2021 года и вступает в силу с даты последнего из письменных уведомлений договаривающихся государств.

Вопрос о радикальном пересмотре соглашения с Мальтой, Кипром, Люксембургом и другими транзитными юрисдикциями был поднят в марте на волне борьбы с последствиями коронавируса.

Госдума Мальта

Новости по теме

Новости

Для избивавшего беременных женщин в Татарстане потребовали 9 лет колонии

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат потерпевших по делу сгоревшего SSJ100 пожаловался на давление прокурора

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев признан виновным в растрате

Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД

Россиян предупредили о мошенниках, имитирующих звонки с номеров МВД

ФСБ задержала 19 радикалов, планировавших теракты в регионах РФ

Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

Иностранца осудили за подготовку теракта на акции в поддержку Фургала

На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка

На "Новую газету" и ее главреда составили протоколы о публикации фейка

Что произошло за день: вторник, 16 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');