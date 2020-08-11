РФ задумалась о поправках в налоговые соглашения со Швейцарией и Гонконгом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россия вслед за Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами может инициировать поправки в налоговые соглашения еще с двумя популярными у бизнеса юрисдикциями - Швейцарией и Гонконгом.

На встрече президента Владимира Путина с правительством во вторник вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международное взаимодействие, доложил об успешных переговорах с Кипром, который согласился изменить налоговое соглашение с РФ в части повышения налога на дивиденды у источника.

"Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию, на Гонконг, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае вашего поручения мы это сделаем", - сказал вице-премьер.