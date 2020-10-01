Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов четверга демонстрирует умеренный рост благодаря позитивным сигналам с мировых фондовых и товарных площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2915,57 пункта (+0,34%), индекс РТС - 1184,04 пункта (+0,47%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%. При этом рубль укрепился до 77,13 руб./$1 против 77,63 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" в среду.

Подорожали акции "Татнефти" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), Сбербанка (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Россетей" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, формированию в начале торгов на российском фондовом рынке тенденции к росту способствует, прежде всего, благоприятная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе на нефтяных площадках. В частности, европейские фондовые индикаторы растут в начале торгов 1 октября в пределах 0,5-0,6%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне растущих надежд на новые меры стимулирования экономики. Индексы замедлили рост в последний час торгов после того, как стало известно, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин не сумели заключить соглашение относительно пакета мер помощи экономики. Переговоры продолжатся на фоне попыток выработать меры, которые одобрили бы обе палаты Конгресса.

В среду состоялся первый раунд дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с ранее объявленными 31,7%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра оценки с 31,7%. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре увеличилось самыми быстрыми темпами за три месяца - на 749 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост на 650 тыс. Согласно пересмотренным данным, в августе число рабочих мест выросло на 481 тыс., а не на 428 тыс., как сообщалось ранее. Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в сентябре, которые будут опубликованы в пятницу.

Торги на Токийской фондовой бирже были приостановлены в четверг в связи со сбоем в системе, в то время как большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона закрыты по случаю государственных праздников. Токийская биржа приостановила все торги, включая Nikkei 225. Оператор биржи сообщил, что проблема не рассматривается как вопрос, касающийся кибербезопасности, признаков хакерской атаки не обнаружено. Биржи Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи – в связи с праздником Чхусок. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно повышаться в четверг утром после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд. Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах, вводимых в отдельных странах для сдерживания распространения коронавируса.

Нефть

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 в четверг составила $42,34 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,8%. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,25 за баррель, что на 0,07% выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на 2,4%.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей. По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.