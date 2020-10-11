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В Ливии возобновили добычу нефти на крупнейшем месторождении

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновления добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", сообщает британская газета The Independent.

Решение о восстановлении добычи принято после достижения соглашения с силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который пообещал не чинить препятствий функционированию этого месторождения.

Заявление компании прозвучало на фоне мирных переговоров, которые начали противоборствующие стороны межливийского конфликта в преддверии более масштабных переговоров, которые должны начаться в следующем месяце под эгидой ООН.

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В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

В августе представители обеих сторон конфликта в Ливии призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня.

Ливия

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