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Подготовка к распределению сборов с повышенного НДФЛ завершится к концу года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В правительстве рассчитывают до конца 2020 года завершить всю подготовительную работу по распределению средств, которые поступят от повышения ставки подоходного налога до 15% на высокий доход, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В результате будут созданы специальные структуры, которые будут заниматься этим распределением, сказала она на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Это будут попечительские экспертные советы. В них войдут "пациентские организации, эксперты, которые занимаются ведением подобного рода пациентов, и работа будет абсолютно прозрачной", пообещала вице-премьер.

"Все доходы, которые поступят от повышения ставки подоходного налога до 15%, специальным образом будут аккумулироваться в федеральном бюджете и по определенным правилам будут переданы на обеспечение лекарственными средствами, оказание медицинской помощи", - сообщила она.

По ее словам, ожидается, что за счет повышения ставки, будет собрано 60 млрд рублей в год.

Эти деньги пойдут на обеспечение лекарствами граждан с орфанными заболеваниями, а также граждан, которым нужны лекарства, не зарегистрированные в России.

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена с 1 января 2001 года. В 2000 году действовала прогрессивная шкала - от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год. В 2020 году президент Владимир Путин предложил повысить до 15% ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год, а собранные за счет этого средства - тратить на лекарства для детей с орфанными заболеваниями.

Соответствующий законопроект уже прошел в Госдуме первое чтение.

Татьяна Голикова правительство НДФЛ

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