В октябре "АвтоВАЗ" показал лучшие за шесть лет месячные продажи Lada

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2020 года "АвтоВАЗ" увеличил продажи автомобилей Lada (включая Niva) в годовом выражении на 22,5%, до 37 030 штук. Это лучший результат с октября 2014 года, когда было продано 37 788 машин, отметила компания.

Вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне связал рост спроса и продаж на автомобили с продолжением государственных и собственных программ Lada.

Первое место по продажам занимают модели Granta с результатом в 12 756 штук (годовой рост на 8,9%). Продажи моделей Vesta в годовом измерении выросли на 42,9%, до 11 853 машин. На третьем месте оказались пассажирские и коммерческие версии семейства Largus, в октябре было продано 4 779 таких автомобилей (+2% к 2019 г).

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" решил в ноябре работать по субботам и в праздничную среду, 4 ноября, на фоне образовавшегося дефицита автомобилей у дилеров.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и до конца текущего года - Datsun, производство которого в РФ будет свернуто. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.