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В "Сухом" сменится гендиректор

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава компании "Сухой" Илья Тарасенко покидает пост. Эту должность по совместительству займет с 10 ноября гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Тарасенко займется реализацией другого крупного проекта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК.

Отмечается, что эта перестановка стала результатом ускорения процесса интеграции дивизиона военной авиации для более эффективного взаимодействия этого дивизиона с корпоративным центром – ОАК.

"В рамках идущей корпоративной трансформации с целью создания единой компании запланирована передача ПАО "ОАК" полномочий единоличного исполнительного органа ПАО Компания "Сухой", - сказали в ОАК.

В корпорации отметили, что ранее в рамках формирования дивизиона военной авиации компании "Сухой" были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК "МиГ", "что позволило централизовать управление предприятиями, которые разрабатывают и производят самолеты оперативно-тактической авиации".

"Назначение генерального директора ОАК одновременно руководителем формирующегося дивизиона на ответственном этапе происходило и ранее: так было на решающем этапе подготовки к интеграции в единый дивизион предприятий-производителей гражданских коммерческих воздушных судов МС-21 и Superjet 100. Подобная практика применена и в дивизионе транспортной авиации: ПАО "ОАК" переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "Ил", а управляющий директор центрального предприятия дивизиона – ПАО "Ил" – совмещает руководство "Ильюшиным" с постом первого заместителя генерального директора ОАК", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что за время руководства Тарасенко в компании "Сухой" "реализован важный этап трансформации дивизиона боевой авиации, подготовлена обновленная стратегия развития, оптимизированы дублирующие управленческие функции". Кроме того, выручка компании в 2020 году выросла более чем на 50% по сравнению с 2019 годом, при сокращении внешнего долга на 15%.

Компания "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник".

Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

Тарасенко с 2016 года возглавлял корпорацию "Миг", а с 7 февраля 2020 года он по совместительству стал главой компании "Сухой", сохранив при этом пост заместителя гендиректора ОАК по ВТС.

Согласно сообщению "Сухого" в Центре раскрытия корпоративной информации, совет директоров избрал Тарасенко гендиректором компании сроком на три года – с февраля 2020 года по 6 февраля 2023 года включительно.

Тарасенко родился 23 марта 1980 года в Москве, в 2002 году закончил Московский авиационный институт (МАИ). С 2002 по 2009 год работал в структуре "Сухого" – начал с должности техника в ОКБ, к 2009 году дойдя до позиции директора сводной дирекции компании "Сухой". После этого до 2014 года работал в корпорации "МиГ", сменив четыре должности от руководителя дирекции по координации программ до первого заместителя гендиректора. В 2014-2016 годах был президентом компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), создающей Sukhoi Superjet 100. В сентябре 2016 года вернулся в "МиГ" уже в качестве генерального директора, в октябре 2018 года по совместительству стал заместителем главы ОАК по ВТС.

Сухой ОАК Илья Тарасенко Юрий Слюсарь

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