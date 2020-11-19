Эксперт предупредил об "эффекте домино" при повторном закрытии общепита

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Повторное введение ограничений на работу заведений общественного питания и торговли может привести к разорению поставщиков, компаний и производителей, считает доктор экономических наук, профессор Уральского института управления - филиала РАНХиГС - Роберт Акьюлов.

"Если опять ввести запрет на работу организаций общепита и торговли, то эта наиболее капиталоемкая и общественно значимая отрасль экономики, которая во все кризисные периоды развития экономики не раз вытягивала и спасала ее от коллапса - с начала 90-х годов XX века и вплоть до наших дней - остановится, и это приведет к такому локдауну, что вызовет "эффект домино", когда падение каждого экономического субъекта будет выбивать смежные с ним компании и предпринимателей", - сказал эксперт в беседе с "Интерфаксом".

Так, по его словам, приостановка розничной торговли может привести к разорению поставщиков, оптовых и транспортных компаний, производителей. Кроме того, у банков на фоне такой ситуации сформируется отрицательный баланс из-за невозврата кредитов.

"Начнется вымывание денег с депозитов, вслед за снижением котировок акций банков рухнет их капитализация, акционеры начнут переводить свои активы в мировую валюту - рухнет курс рубля, и многие другие последствия", - отмечает Акьюлов.

По его словам, в правительстве взвесили значимость угроз эпидемического и экономического характера, в связи с чем Минпромторг РФ и призвал воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов.

"При падении экономики даже с эпидемией невозможно станет справиться"

"(В правительстве - ИФ) пришли к выводу, что рост заболеваемости населения - проблема тяжелая, но решаемая. А при падении экономики дестабилизируется социальная ситуация, и даже с эпидемией невозможно станет справиться. Негативный эффект возрастет многократно", - сказал эксперт.

Введенное на данный момент в Свердловской области ограничение на ночную работу заведений общепита с 23 часов до 6 часов утра для организаций катастрофичным не окажется, считает Акьюлов.

"Большинство из заведений работают, за исключением ночных клубов, до 00:00 или двух часов ночи, и на объеме продаж и величине доходов это скажется незначительно", - подчеркнул он.

Риски же, что власти Свердловской области или других регионов УрФО вновь введут ограничения на работу заведений общепита, несмотря на рекомендации Минпромторга, если и есть, то минимальные, отмечает он.

"Губернаторы достаточно компетентны в экономических вопросах и понимают, какие негативные последствия это может иметь для экономики региона", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее в ноябре призвал региональные власти поддержать малый и средний торговый бизнес, обеспечив максимально либеральный режим работы этих предприятий.

"Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обоснованно, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам", - заявил он. По словам Мантурова, главным ориентиром в регулировании должно стать выполнение предприятиями требований Роспотребнадзора.