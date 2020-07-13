В Роспечати книжной отрасли предрекли потерю до 25 млрд рублей по итогам года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Книжная отрасль по итогам года потеряет в лучшем случае от 15 до 25 млрд руб., для ее восстановления при оптимистическом сценарии потребуется минимум 1,5 года, сообщил в понедельник "Интерфаксу" замглавы Роспечати Владимир Григорьев.

По словам Григорьева, потери затронут издательства, книжные магазины, всех, "кто связан с созданием, производством и дистрибуцией" книжной продукции. "Есть все-таки надежда на то, что читатель поддержит книжную индустрию, и она встанет на ноги", - сказал замглавы ведомства.

От 60 до 70% книг, особенно в регионах, распространяются именно через книжные магазины, но спрос пока не восстановился. "Например, в Москве на 50% от докризисного уровня, может быть, чуть выше в некоторых отдельных магазинах, восстановился поток покупателей. Все еще читатели побаиваются приходить в привычные места и не возвращаются к привычке приобретения книг", - заявил он.

Григорьев отметил, что "книжники - это уникальные люди, они ничем другим не могут или не хотят заниматься". "Конечно, придется затянуть пояса, возможно, переводить часть сотрудников на "удаленку", переводить из штата во внештатные. Но надеюсь, что все-таки общими усилиями удастся постепенно выходить из кризиса", - отметил замглавы Роспечати.

По его словам, показательной может стать ситуация с сетью книжных магазинов "Республика", которая заявила, что не может расплатиться с издательствами и, возможно, ей придется стать банкротом. Григорьев отметил, что владелец "Республики" Вадим Дымов "сам не книжник". "Хотелось бы, чтобы "Республика" не повела себя так, как предприниматели делали это в начале 2000-х", - подчеркнул Григорьев.

Между тем, заметного подорожания книг в ближайшее время чиновник не ожидает. По его мнению, будет небольшой рост цен на книги, связанный не столько с желанием заработать, сколько с уменьшением тиражей, а соответственно, с ростом стоимости производства одного экземпляра.

Мнение книжников

Президент издательского холдинга "Эксмо-АСТ", член правления Российского книжного союза Олег Новиков в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что розничные книжные сети по всей стране испытывают экономические сложности - пока работают только 60% книжных магазинов, так как по-прежнему остаются закрытыми точки, находящиеся в ТЦ крупных городов (Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань). В отдельных магазинах, где арендодатель занимает неконструктивную и негибкую позицию, книжные точки будут закрыты, но пока эти случаи единичны.

Новиков подчеркнул, что "издательский бизнес, в частности, наиболее пострадавший сегмент книжной розницы, безусловно, нуждается в государственной поддержке". "Многие рассчитывали на помощь со стороны государства, но на практике получили бюрократическую волокиту. Мониторинг рынка Российского книжного союза о мерах господдержки это подтверждает: ни одна из компаний отрасли не смогла получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и лишь 16% смогли получить невозвратные кредиты на зарплаты", - сказал глава издательского холдинга.

Так, по его словам, "федеральная книжная сеть "Читай-город - Буквоед" на сегодняшний день не может получить кредиты по льготной ставке ни как предприятие, относящееся к розничной торговле книгами, ни в качестве системообразующей организации для поддержания оборотных средств".

Говоря о ситуации с сетью магазинов "Республика", Новиков сообщил, что "на данный момент каких-либо шагов для урегулирования ситуации с задолженностью со стороны "Республики" не предпринято". "Руководство сети пока лишь пугает банкротством. Одновременно с этим анонсирует тотальную распродажу книжного ассортимента, что в условиях задолженности перед издательствами является достаточно странным и недобросовестным решением. Мы будем следить за развитием событий и защищать свои интересы", - сказал он.

Основатель петербургской книжной сети "Буквоед", член правления Российского книжного союза Денис Котов согласен, что многое в судьбе книжных будет зависеть от позиции арендодателей: насколько они будут готовы идти навстречу и переходить к арендным отношениям в виде разумного процента с товарооборота или к более льготным условиям.

"Ближайшие месяцы и учебный сезон покажут вероятность выживания для книжных сетей, так как помимо аренды зоной риска может быть изменение модели потребления книг и пониженная посещаемость книжных магазинов", - сказал Котов.

Он добавил, что цены на книги "очевидно, все будут пытаться сдерживать, чтобы не "отпугнуть" клиентов". "Но при сокращении средних тиражей и клиентского потока разумное повышение цен может быть единственным маневром по удержанию финансовой устойчивости для многих сетей и магазинов", - считает Котов.

В начале июля газета "Коммерсантъ" сообщила, что книжная сеть "Республика" предложила партнерам дисконтировать большую часть ее долга, чтобы избежать банкротства. "Группа "Эксмо-АСТ", которой сеть задолжала около 200 млн руб., и "Альпина Паблишер" уже прекратили отгрузки книг "Республике", но готовы на переговоры при наличии гарантий выплат. Параллельно принадлежащая Вадиму Дымову сеть ведет переговоры с инвестором, которого пока не раскрывает", - сообщил "Ъ".