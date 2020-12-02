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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
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Кудрин заболел коронавирусом

Кудрин заболел коронавирусом
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя нормально.

"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!"- написал Кудрин в твиттере.

По данным на 1 декабря суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 402 случая в 85 регионах, подтверждено рекордное количество летальных исходов - 569.

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