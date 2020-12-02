Кудрин заболел коронавирусом
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя нормально.
"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!"- написал Кудрин в твиттере.
Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020
По данным на 1 декабря суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 402 случая в 85 регионах, подтверждено рекордное количество летальных исходов - 569.