Кудрин заболел коронавирусом

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя нормально.

"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!"- написал Кудрин в твиттере.

Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя! — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020

По данным на 1 декабря суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 402 случая в 85 регионах, подтверждено рекордное количество летальных исходов - 569.