Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6-0,8%, АДР Qiwi упали более чем на 10%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне коррекционного снижения внешних фондовых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,6-0,8%, при этом обвалились более чем на 10% АДР Qiwi на новостях о введении ограничений на ряд операций Киви банка.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3191,61 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1361,83 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2%.

Доллар стоит 73,79 рубля (-0,07 рубля), золото - $1840,1 за унцию (+0,1%).

АДР Qiwi упали до 925,5 рубля (-11,7%) - минимума с мая. ЦБ РФ по итогам проверки Киви банка ввел с 7 декабря 2020 года ограничения на ряд его операций, в частности, на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов, говорится в сообщении Qiwi.

JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi с "нейтрально" до "ниже рынка". Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $14 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Подешевели также акции UC Rusal (-2%), "Яндекса" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -1,4% "префы"), АФК "Система" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "Россетей" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Обстановка не мировых фондовых рынках выглядит менее благоприятной, чем ранее, но коррекция вниз на рынке акций США во многом объясняется продажами в высокотехнологичном секторе, в то время как в сырьевых секторах сохраняется спрос. На четверг назначено рассмотрение вопроса об одобрении вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech в США профильным комитетом FDA, итоги заседания могут быть объявлены уже после закрытия основной торговой сессии на МосБирже (ранее вакцина была одобрена в Великобритании и Канаде).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром в четверг можно назвать умеренно негативным. Азиатские фондовые рынки под давлением на фоне снижения акций американских технологических компаний. Беспокойство инвесторов связано с тем, что раньше в периоды снижения спроса на "риск" наблюдалась ротация из циклических акций в технологические, хорошо зарекомендовавшие себя в период пандемии. Но когда вместе с циклическими падает и технологический сектор, инвесторы в некотором замешательстве.

Нефть остается высокой, поскольку рынок надеется на ускоренные темпы масштабной вакцинации против COVID-19. Великобритания уже одобрила вакцину, которую совместно разработали Pfizer и BioNTech. Канада одобрила вакцину в среду и заявила, что вакцинация стартует со следующей недели. Одобрение вакцины в США выглядит неизбежным фактом. В четверг совещательная группа примет решение о том, следует ли рекомендовать Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешить экстренное использование вакцины, созданной Pfizer и BioNTech. В случае положительного решения уже в выходные может стартовать массовая вакцинация.

Главной причиной резкого роста запасов нефти в США является падение экспорта из страны, который сократился до минимума с 2018 года. Рынок решил, что столь драматичный отчет - явление временное, обусловленное в том числе празднованием Дня благодарения. При этом вакцинация скоро оживит экономическую активность, возвращая спрос на нефть и нефтепродукты.

В США в среду индексы акций снизились на 0,4-1,9% на фоне распродаж акций технологических компаний (Nasdaq упал на 1,9%).

Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение, пишет газета Financial Times.

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на рекордно высоком уровне - более 200 тыс. человек в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных в стране с начала пандемии случаев превысило 15 млн.

Палата представителей США в среду приняла временный бюджет до 18 декабря, чтобы сохранить правительство открытым, сообщает The Hill. Теперь законопроект до 11 декабря должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Обе палаты стремятся избежать разрушительного закрытия правительства в разгар пандемии.

В четверг в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают также неопределенности, связанные с Brexit и новым пакетом экономических стимулов в США, сообщает MarketWatch.

Нефть утром в четверг подросла после просадки накануне вечером на статистике Минэнерго США о запасах; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $48,9 за баррель (+0,1% и +0,04% в среду), январская цена WTI - $45,58 за баррель (+0,1% и -0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15,19 млн баррелей, при прогнозах снижения на 0,7-1 млн баррелей. Также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Рыночные аналитики отмечают, что устойчивость нефтяных цен связана с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса. В четверг Управление по санитарному надзору США (FDA) планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от COVID-19.

Помимо этого, некоторые эксперты считают, что поддержку нефтяным ценам в четверг также могут оказывать новости о взрывах на двух нефтяных скважинах на месторождении Хаббаз в Ираке, пишет S&P Global Platts.