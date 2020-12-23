Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил снижение вслед за дешевеющей нефтью (Brent откатилась ниже $50 за баррель) на фоне роста запасов сырья в США и распространения в Европе новой разновидности коронавируса, а также вводимых в связи с этим ограничительных мер; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,7%, при этом динамика бумаг смешанная.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3229,1 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1341,78 пункта (-0,7%); цены большинства blue chips на "Московской бирже" изменились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 75,71 рубля (-0,2 рубля), золото – $1869,8 за тройскую унцию (-0,03%).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,3%), "Роснефти" (-1,4%), UC Rusal (-1,3%), "Татнефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), банка ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,1%), "Северстали" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Россетей" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа оставляют в силе возможность коррекции вниз по индексу РТС. Неожиданный рост запасов сырой нефти в США (на 2,7 млн. баррелей за неделю по данным API) стал дополнительным фактором давления на нефтяные котировки, фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель.

Кроме того, действующий президент США Дональд Трамп потребовал пересмотра параметров законопроекта о фискальных мерах поддержки экономики (законопроект одобрен Конгрессом), что усиливает неопределенность для глобальных инвесторов. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение ослабления рубля на фоне коррекции нефти вниз.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду противоречивый. С одной стороны, растут азиатские индексы, но одновременно с этим наблюдаются потери в котировках нефти на фоне роста запасов в США и опасений по поводу слабого спроса на фоне дальнейшего распространения COVID-19. С другой стороны, дорожают промышленные и драгоценные металлы, а валюты сырьевой группы укрепляются. Индекс доллара вновь вернулся к снижению, что намекает на покупку риска.

Однако тревожность вновь способна повыситься, если президент США не подпишет принятый Конгрессом стимулирующий пакет. Отечественный рынок акций утром в среду может выглядеть неуверенным, слабость нефти может оказать давление на нефтегазовые бумаги. На "Мосбирже" в среду последний день с дивидендами торгуются акции "Трансконтейнера" (дивиденды 2866,06 рубля на акцию) и "ФосАгро" (123 рубля на акцию).

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной. Фондовые рынки ненадолго смогли вздохнуть спокойно после появления на рынке сразу нескольких вакцин, однако новые опасения относительно более заразной версии вируса озадачили участников рынка. Представители фармкомпаний уверяют, что разработанные вакцины действенны и против нового штамма, однако судя по динамике индексов, убедить в этом удалось не всех инвесторов.

В США во вторник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,5-1,2%, несмотря на оптимизм, связанный с принятием Конгрессом США новых стимулирующих мер для поддержки экономики.

Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.

Рынок оказался под давлением в начале недели на фоне опасений по поводу появления в Великобритании нового штамма коронавируса. Многие европейские страны ввели ограничения на перемещения туристов из Великобритании, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал США принять аналогичные меры.

Между тем многие эксперты, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили, что вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, вероятно, будут эффективными и в случае с новой мутацией COVID-19.

В США накануне была повышена окончательная оценка роста ВВП в III квартале – до 33,4% (исторический рекорд), тогда как изменений не ожидалось с прежнего уровня 33,1%. Во втором квартале текущего года ВВП США упал на рекордные 31,4%.

В среду преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite – на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%) в условиях низкой активности торгов перед рождественскими праздниками, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне вторника).

Инвесторы слабо отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может не подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 без внесенных поправок.

Трамп заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в документ и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - добавил он.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

Нефть

Нефть утром в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США, а также опасениях ослабления спроса в условиях новых ограничительных мер в Европе в связи с распространением новой мутации коронавируса; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $49,49 за баррель (-1,2% и -1,6% во вторник), февральская цена WTI – $46,46 за баррель (-1,2% и -2% накануне).

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Великобританией, фактически изолировав эту страну.

Укрепление доллара США на фоне общего увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с сообщениями о новой разновидности коронавируса также снижает привлекательность вложений в нефть, отмечают эксперты.

В центре внимания трейдеров в среду – еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.