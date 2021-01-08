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Нефть подорожала до 11-месячного максимума

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу, находясь вблизи 11-месячных максимумов, отмечает Trading Economivs.

При этом по итогам недели они могут продемонстрировать уверенный рост.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по Москве в пятницу составляет $55,01 за баррель, что на $0,63 (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $51,3 за баррель, что на $0,47 (0,92%) выше уровня предыдущих торгов.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США. По прогнозам NBC, Associated Press и ряда других СМИ, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

Помимо этого, согласно исследованию Pfizer и медицинского отделения Техасского университета, вакцина от COVID-19 производства американской фармкомпании и BioNTech эффективна от новой разновидности коронавируса, пишет CNBC.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

нефть Brent

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