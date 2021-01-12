Продажи "АвтоВАЗа" в 2020 году с учетом экспорта снизились на 5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ и за ее пределами в 2020 году снизились на 5%, до 393 806 машин, следует из сообщения французского автоконцерна Renault.

По предварительным данным, за год было реализовано 369 536 легковых автомобилей Lada (-7,7% г/г) и 14,447 тыс. LCV (+14,1% г/г).

Кроме того, на долю "АвтоВАЗа" пришлась реализация 9 823 машин Lada Niva, которые ранее выпускались на совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ" (ныне – АО "Лада Запад Тольятти", консолидированное "АвтоВАЗом").

Окончательные данные будут озвучены 14 января.

"В России, второй по величине стране группы по объему продаж, Renault является лидером с долей рынка 30,1%, что на 1,2 п.п. выше, чем в 2019 году. Продажи (группы Renault в РФ - ИФ) упали на 5,5%, в то время как рынок упал на 9,2%", - отмечает французский автопроизводитель.

В его сообщении говорится, что доля Lada на российском авторынке по итогам 2020 года составила 21,5%.

Самыми продаваемыми в РФ автомобилями бренда остаются Granta и Vesta.