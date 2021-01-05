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Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе разговора "затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов".

Последний телефонный разговор президента Путина и Меркель состоялся 7 декабря 2020 года. Тогда, согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в Донбассе и двустороннюю повестку дня, включая контакты Минздравов РФ и ФРГ по вопросам вакцин от коронавируса. В свою очередь представитель пресс-службы кабмина ФРГ тогда сообщил, что Меркель и Путин в телефонном разговоре обсудили, помимо ситуации на востоке Украины и Нагорного Карабаха, тему отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Владимир Путин Ангела Меркель коронавирус

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