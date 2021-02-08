Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

РФ в 2020 году увеличила экспорт пшеницы на 20,9% до 38,6 млн т

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия в январе-декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с 2019 годом, до 38 млн 553,5 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В РоссииПутина призвали не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зернаЧитать подробнее

В стоимостном выражении экспорт вырос на 28,2%, до $8,210 млрд.

В декабре экспорт пшеница и меслина увеличился на 13,5% по сравнению с декабрем 2019 года, до 4 млн 867,3 тыс. тонн (или на 21,3%, до $1,168 млрд).

Импорт пшеницы и меслина в 2020 году сократился на 0,9%, до 189,9 тыс. тонн (в стоимостном выражении импорт вырос на 33,3%, до $64,8 млн).

ФТС также сообщила, что импорт зерновых культур в РФ по итогам 2020 года увеличился на 16,4%, до $327,6 млн. Импорт ячменя в прошлом году вырос на 39,5%, до 48,7 тыс. тонн (или на 11%, до $7,5 млн). Ввоз кукурузы на российский рынок вырос на 54,7%, до 51,3 тыс. тонн (21,3%, до $131,7 млн).

ФТС

Новости по теме

Новости

"Газпром" согласился с проигрышем ФНС на 1,5 млрд руб. в обмен на признание отсутствия умысла

"Газпром" согласился с проигрышем ФНС на 1,5 млрд руб. в обмен на признание отсутствия умысла

Европа переживает сильнейшие за сезон морозы с полупустыми хранилищами

Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах высокого спроса в Китае

Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах высокого спроса в Китае

Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по "Северному потоку 2"

Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по "Северному потоку 2"

Минэкономразвития назвало ожидаемую инфляцию на 2021 год

Экологический счет к Норникелю: ужасный конец или ужас без конца?

Обязательная нейтральность: риски "углеродной сегрегации" для российских компаний растут

Обязательная нейтральность: риски "углеродной сегрегации" для российских компаний растут

В РФ инфляция в январе ускорилась до 5,2% в годовом выражении

Регионы Дальнего Востока решили сделать запасы бензина на будущее. Обзор

Регионы Дальнего Востока решили сделать запасы бензина на будущее. Обзор

Частные инвесторы переносят столицу торговли акциями из Москвы в Петербург. Обзор

Частные инвесторы переносят столицу торговли акциями из Москвы в Петербург. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');