РФ в 2020 году увеличила экспорт пшеницы на 20,9% до 38,6 млн т

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия в январе-декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с 2019 годом, до 38 млн 553,5 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В стоимостном выражении экспорт вырос на 28,2%, до $8,210 млрд.

В декабре экспорт пшеница и меслина увеличился на 13,5% по сравнению с декабрем 2019 года, до 4 млн 867,3 тыс. тонн (или на 21,3%, до $1,168 млрд).

Импорт пшеницы и меслина в 2020 году сократился на 0,9%, до 189,9 тыс. тонн (в стоимостном выражении импорт вырос на 33,3%, до $64,8 млн).

ФТС также сообщила, что импорт зерновых культур в РФ по итогам 2020 года увеличился на 16,4%, до $327,6 млн. Импорт ячменя в прошлом году вырос на 39,5%, до 48,7 тыс. тонн (или на 11%, до $7,5 млн). Ввоз кукурузы на российский рынок вырос на 54,7%, до 51,3 тыс. тонн (21,3%, до $131,7 млн).